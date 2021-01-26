Kar, lodos ve yağmur Bursa'nın havasını temizledi - Son Dakika

Kar, lodos ve yağmur Bursa'nın havasını temizledi

Bursa'nın havası yüzleri güldürdü

BURSA - Bursa'da 15 gün içerisinde etkili olan kar, yağmur ve lodos ile birlikte havanın temizlenmesi yüzleri güldürdü. Şehrin yüksek kesimlerinden bakıldığında pırıl pırıl görünen şehirde ölçüm değerleri Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği kriterlerin altın kaldı.

Hava kirliliğinin hat safhada yaşandığı şehrin imdadına kar, yağmur ve lodos yetişti. 15 gün içerisinde etkili olan kar yağışının ardından yağmur ve lodos, kentin tüm havasını tersine çevirdi. Şehrin üzerini kaplayan puslu hava ve değerler, gözle görülür değişme yaşandı. Bursa'nın 7 noktasında bulunan Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarından kükürtdioksit (SO2), partikül madde (PM10 ve PM 2,5), karbonmonoksit (CO), toplam azotoksit (NOx), ozon (O3), toplam hidrokarbon parametrelerinde sürekli ölçüm yapılıyor.

Brsa'nın ortalama değerleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, iyi durumda olması herkesi sevindirdi. Marmara bölgesinin genelinde havanın temiz olduğu da gözlendi.