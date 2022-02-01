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Kar manzaraları - Son Dakika

Kar manzaraları

01.02.2022 15:37

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 629 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 629 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 629 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada kent merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı da beyaza büründü. Yaz döneminde vatandaşların uğrak yeri olan mesire alanında kış sessizliği yaşandı.

Karla kaplanan Kardeşler Tepesi'nde de güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kar manzaraları
Kar manzaraları
Kar manzaraları

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Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar manzaraları - Son Dakika


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