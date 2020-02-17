Kar manzarası büyülüyor - Son Dakika
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Kar manzarası büyülüyor

7 saat önce

Karabük'ün Eflani ilçesinde geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, görenleri hayran bırakıyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, görenleri hayran bırakıyor.

Kar yağışının ardından ilçe merkezi ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. İlçedeki Ortakçılar, Bostancılar ve Kadıköy göletlerinin yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Kar sonrası ortaya çıkan etkileyici manzara, drone ile görüntülendi.

"İlçemiz her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

İlçedeki göletlerin dört mevsim ziyaretçi akınına uğradığını belirten Ertuğrul, ilçenin özellikle yaz aylarında doğaseverlerin uğrak noktası olduğunu kaydetti.

Ertuğrul, göletlerin yüzeyinin buz tutmasının eşsiz bir manzara ortaya çıkardığını vurgulayarak, "Kış mevsiminde göletlerimiz ayrı güzelliğe bürünüyor. Herkesi, bu muhteşem güzellikleri görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Kar manzarası büyülüyor

Kadıköy, Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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