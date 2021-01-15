Kar manzarası çekmek isterken dronu ağaca takıldı - Son Dakika

Kar manzarası çekmek isterken dronu ağaca takıldı

Kar manzarası çekmek isterken dronu ağaca takıldı
Son Güncelleme: 15.01.2021 21:40

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Mustafa Yaşar Yılmazoğlu'nun, kar yağışı görüntüsü çekmek isterken dronu ağaca takıldı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Mustafa Yaşar Yılmazoğlu'nun, kar yağışı görüntüsü çekmek isterken dronu ağaca takıldı. Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) Başkanı Erdal Aydın, ağaca çıkarak dronu indirdi.

İlçede etkili olan kar yağışı sonrası görüntü çekmek için Selman Dede Mesire Alanı'na giden Mustafa Yaşar Yılmazoğlu, dron ile çekim yapmaya başladı. Dron, sert rüzgarın da etkisiyle ağacın dallarına takıldı. Yılmazoğlu, arama kurtarma ekibinde görev yapan arkadaşlarından yardım istedi. Mesire alanına gelen Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) Başkanı Erdal Aydın, ağacın dalına çıkarak dronu indirdi. Yılmazoğlu arkadaşına teşekkür etti.

Dronu bulunduğu yerden indiren Aydın, "Bizler gönüllü arama kurtarma ekibi olarak tüm taleplere elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da arkadaşımız Mustafa Yaşar Yılmazoğlu'nun bir talebi oldu ve kendisine yardımcı olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kar manzarası çekmek isterken dronu ağaca takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar manzarası çekmek isterken dronu ağaca takıldı - Son Dakika
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