Kar manzarası çekmek isterken, kazayı kayıt altına aldı - Son Dakika

"Kuzu kestiriyorum" sözlerine açıklık getirirken bir tartışmanın daha fitilini ateşledi

Tüm yurtta etkisini giderek artıran soğuk hava ve kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Elazığ'da kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücünün kaza yaptığı anlar ise tesadüfen kayıtlara geçti.

KAR MANZARASI ÇEKMEK İSTERKEN KAZAYI KAYDA ALDI

Kaza Elazığ- Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla refüje çarpıp savruldu. O anlar, arkadan gelen bir aracın içinde kar manzarası çekmek isteyen bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Yaşanan kaza araçta maddi hasara yol açarken, yetkililer oluşacak buzlanmalara karşı sürücüleri uyardı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.