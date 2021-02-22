Kar manzarasında yamaç paraşütü - Son Dakika

- Kar manzarasında yamaç paraşütü

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinin 1453 rakımlı Arslanköy Yaylası, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı

Sporcular, kar manzarası eşliğinde Toroslar'ın semalarında doğanın keyfini çıkarırken, şanlı Türk Bayrağı'nı da dalgalandırdı

MERSİN - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinin 1453 rakımlı Arslanköy Yaylası, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı. Sporcular, kar manzarası eşliğinde Toroslar'ın semalarında doğanın keyfini çıkarırken, şanlı Türk Bayrağı'nı da dalgalandırdı.

Mersin'de ilk ve tek olan Kar Festivali ile turizm ve doğa sporları alanında farkını ortaya koyan Toroslar Belediyesi, yamaç paraşütü sporunda da gözde merkezler arasında yerini almayı başardı. Mersinli bir grup paraşütçü, Arslanköy'ün Yaylacık tepesinden atlayış yaparak kar manzarası eşliğinde uçtu. Uzun bir tırmanışın ardından hazırlıklarını tamamlayan sporcular, 20 dakikalık uçuşun ardından ise Toroslar Belediyesi'nin Kar Festivali alanına iniş yaptı. 1 Mart Arslanköy'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 101. yıl dönümüne ithafen de havalanan paraşütçüler, vatan uğruna canını fedan eden şehitleri için ay yıldızlı al bayrağımızı semalarda dalgalandırdı.

Mersinli paraşütçü Mustafa Aydın Ayhan, Toroslar'ın coğrafi özellikleri bakımından yamaç paraşütü sporuna uygun bir bölge olduğunu ve bu yönden de ilgilerini çektiğini söyledi. Yamaç paraşütü sporuna destek veren Toroslar Belediye Başkan Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür eden Ayhan, "11 kişilik bir grupla Arslanköy Yaylacık Tepesi'ne geldik. Burası yamaç paraşütü için çok uygun bir alan. Tepeye ulaşımımız konusunda Toroslar Belediyemiz her türlü imkanı sağladı. Uçuşun ardından ineceğimiz yer de Toroslar Belediyemizin Kar Festivali yaptığı alan. Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz, yamaç paraşütü sporuna büyük destek vermektedir. Kendisine çok teşekkür ederiz. Burada kar manzarası eşliğinde uçuş yapmanın keyfini çıkarıyoruz. Bu uçuşu aynı zamanda 1 Mart Arslanköy'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşunun yıl dönümüne ithafen de gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Başkan Atsız Afşın Yılmaz da Mersin'de yamaç paraşütünün daha fazla ilgi görmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Bu sporu yaygınlaştırmayı ve Toroslarımızın eşsiz güzelliklerini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Yamaç paraşütü için Toroslar'ın tercih edilen bir bölge olmasının doğa sporlarının gelişmesi için de önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bu sporu ilçemizde daha da geliştireceğiz. Bu aktivitelerle ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacağız " ifadelerini kullandı.