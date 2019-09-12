Son Dakika Haberleri: Kar maskeli 2 kişi ellerini ve ağzını bantlayıp, evdeki altın ve parayı gasbetti
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Kar maskeli 2 kişi ellerini ve ağzını bantlayıp, evdeki altın ve parayı gasbetti

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yüzleri kar maskeli 2 kişi, girdikleri evde Naciye Başak'ın (73) elleri ve ağzını koli bandıyla bantladıktan sonra evdeki tam altın ile 2 bin lirayı alarak kaçtı.

Kar maskeli 2 kişi ellerini ve ağzını bantlayıp, evdeki altın ve parayı gasbetti, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yüzleri kar maskeli 2 kişi, girdikleri evde Naciye Başak'ın (73) elleri ve ağzını koli bandıyla bantladıktan sonra evdeki tam altın ile 2 bin lirayı alarak kaçtı.
Olay, Hıdırağa Mahallesi Paypayçeşme Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Naciye Başak, oğluyla birlikte yaşadığı evde yalnız başına kahvaltı yaparken, yüzleri kar maskeli 2 kişi, kapıyı açıp içeri girdi. Başak'ı etkisiz hale getirip, ellerini ve ve ağzını koli bandı ile bantlayan şüpheliler, evdeki bir tam altın ile 2 bin lirayı alıp, kaçtı.
Bir süre sonra elleri ve ağzı bantlı olarak balkona çıkan Naciye Başak, vücut hareketleriyle yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Koli bantlarından kurtarılan Başak, ellerinde oluşan kesik nedeniyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından da Başak, ifadesine başvurulmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
'ÇOK KORKTUM'
Çok korktuğunu belirten Naciye Başak, "Yemeğimi yiyordum. Hiç ses seda yokken girdiler içeri. Ellerimi, kollarımı bağladılar. Açamıyordum, iki parmağımı açtım, balkona çıktım, yardım istedim. Bu kişilerden şikayetçiyim" dedi.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Polis, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:57 Kaynak: DHA
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