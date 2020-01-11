Kar maskeli 3 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar maskeli 3 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü (3) - Son Dakika

Kar maskeli 3 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü (3)

6 saat önce

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ YAKALANDIUşak'ta, Resul Arslan'ın (26) tabancayla göğsünden vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli Balıkesir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Kar maskeli 3 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü (3), System.String[]

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Uşak'ta, Resul Arslan'ın (26) tabancayla göğsünden vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli Balıkesir'de yakalanarak gözaltına alındı. Öğle saatlerinde gerçekleşen olayın ardından apartman ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 10 AGB 12 plakalı otomobili takibe aldı. Ekipler, otomobilin sabah saatlerinde Balıkesir'den Uşak'a geldiğini ve olayın ardından tekrardan Balıkesir yönüne gittiğini belirledi. Bölgedeki polis birimlerine bilgi verilmesinin ardından, Balıkesir Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 AGB 12 plakalı otomobili ilçe girişinde durdurarak, aracın içerisinde bulunan Ersin Y., Muhammet Y. ve Erdem G.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan cinayet şüphelileri ilk ifadelerinde, inşaat işçisi Resul Arslan'ın, Ersin Y.'nin kız arkadaşını rahatsız ettiğini iddia ederek, çıkan tartışmada Muhammet Y.'nin Resul Arslan'a tabancayla 2 el ateş ederek öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelilerin ifadesi alınmak üzere, Uşak'a getirildiği öğrenildi.

Feyzi DAVULCU/UŞAK,


Resul Arslan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:07 Kaynak: DHA
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