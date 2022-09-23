Kar maskeli hırsızlar 2 denemelerinde de başarısız oldu! Tekirdağ polisi köşe bucak onları arıyor

11 Eylül gecesi otomobille Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına gelen kar maskeli 5 kişi, içeriye girmek istedi. Şüpheliler, ellerindeki levyelerle kuyumcunun kapısını kırmaya çalışırken vatandaşlar tarafından fark edilince geldikleri araca binip uzaklaştı.
Şüpheliler, bu kez saat 04.00 sıralarında Çerkezköy'de Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcunun önüne geldi. Ellerinde kesici alet, levye ve çuval bulunan şüpheliler, otomatik kepenkleri açmaya çalıştı. Cadde esnafının fark ettiği şüpheliler, soygunu yapamadan yine araçla kaçtı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, soygun girişiminin yaşandığı her iki bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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