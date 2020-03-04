Kar maskeli hırsız 250 kamera kaydı incelenerek yakalandı - Son Dakika

Çeşitli suçlardan 49 kaydı bulunduğu ve girdiği 3 marketten yaklaşık 5 bin lira çaldığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bölgede bulunan yaklaşık 250 kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yerden aldığı kaldırım taşlarını marketlerin camına atarak kırdığını ve kasalardaki paraları aldığını belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat'ta Tabaklar ve Sümer mahallelerindeki 3 marketin camlarını kırarak hırsızlık yapan kar maskeli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bolu 'da, 3 marketin camını kırarak hırsızlık yapan kar maskeli şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yaklaşık 250 güvenlik kamerasının kayıtları incelenerek yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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