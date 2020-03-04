Kar maskeli hırsız 250 kamera kaydı incelenerek yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar maskeli hırsız 250 kamera kaydı incelenerek yakalandı - Son Dakika

Kar maskeli hırsız 250 kamera kaydı incelenerek yakalandı

6 saat önce

Bolu'da, 3 marketin camını kırarak hırsızlık yapan ve polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yaklaşık 250 güvenlik kamerasının kayıtları incelenerek yakalanan kar maskeli şüpheli tutuklandı.

Bolu'da, 3 marketin camını kırarak hırsızlık yapan ve polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yaklaşık 250 güvenlik kamerasının kayıtları incelenerek yakalanan kar maskeli şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat'ta Tabaklar ve Sümer mahallelerindeki 3 marketin camlarını kırarak hırsızlık yapan kar maskeli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede bulunan yaklaşık 250 kamera kaydını inceleyen polis, şüphelinin yerden aldığı kaldırım taşlarını marketlerin camına atarak kırdığını ve kasalardaki paraları aldığını belirledi.

Yaklaşık 10 gün süren kamera kaydı incelemesinin ardından ekipler, şüpheli İsmail B'yi (40) Aktaş Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan 49 kaydı bulunduğu ve girdiği 3 marketten yaklaşık 5 bin lira çaldığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Sümer Mahallesi'nde bulunan bir marketin önüne gelen kar maskeli ve eldivenli şüphelinin, elindeki kaldırım taşıyla market kapısının camını kırdığı görülüyor.

Camı kırdıktan sonra, kapıdan uzaklaşan zanlı bölgede kimsenin olup olmadığını kontrol ettikten sonra, yeniden kapıya yöneliyor ve kırık camdan geçemeyeceğini anlayınca cama ayağıyla vurarak kırık alanı genişletiyor.

Daha sonra yine sokağı kontrol eden şüpheli, hızla marketin içine girerek kasayı ve dolapları kontrol ettikten sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

Kar maskeli hırsız 250 kamera kaydı incelenerek yakalandı

Polis, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:21 Kaynak: AA
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