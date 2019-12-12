Kar maskeli hırsız yakalandı - Son Dakika
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Kar maskeli hırsız yakalandı

6 saat önce

ADAPAZARI'nda, bir iş yerine maske takıp girerek, laptop ve 300 lira çalan Irak uyruklu Nabel Falah H.H. (18) polis tarafından yakalandı.

Kar maskeli hırsız yakalandı, System.String[]
ADAPAZARI'nda, bir iş yerine maske takıp girerek, laptop ve 300 lira çalan Irak uyruklu Nabel Falah H.H. (18) polis tarafından yakalandı.

Adapazarı'nda gece yarısı bir iş yerine giren maskeli hırsız, laptop ile kasadaki 300 lirayı çaldı. Hırsızlığın ortaya çıkması üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yeri ile çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirledi.

Polis,  Irak uyruklu Nabel Falah H.H.  olduğu ortaya çıkan şüpheliyi, saklandığı evde gözaltına aldı.

Evde bulunan laptop, sahibine teslim edildi. Nabel Falah H. H. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


- Adapazarısakarya
Adapazarı, Polis, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:02 Kaynak: DHA
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