Kar maskeli hırsızlar 700 bin TL'lik soygun yaptı... O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Kar maskeli hırsızlar 700 bin TL'lik soygun yaptı... O anlar kamerada

13.07.2022 09:15

Kar maskeli hırsızlar 700 bin TL'lik soygun yaptı.

Kar maskeli hırsızlar 700 bin TL'lik soygun yaptı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de bir telefoncu dükkanına gelen kar maskeli 5 hırsız, kapalı olan iş yerini açarak 15 dakikada 700 bin TL'lik soygun yaptı. İş yerinde yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz sabah 07.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen kar maskeli 5 hırsız, plakası bilinmeyen bir araçla cadde üzerindeki telefoncu dükkanının önüne geldi. İş yerinin kapalı olmasını fırsat bilen hırsızlar, kapıyı zorlayarak içeri girdi. İçerideki telefon, laptop, aksesuar, şarj aleti ve araba anahtarı ile kapıdaki otomobili çalan hırsızlar geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 15 dakika süren hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı kamerada

Görüntülerde, beyaz bir aracın dükkanın önüne yanaştığı, içinden inen hırsızların dükkan kapısını zorladıkları ve kapıyı açan hırsızların içeri girerek dükkanda bulunan bazı ürünleri çaldıkları görünüyor.

İş yeri çalışanı Mayar Al Mouslı, "5-6 hırsız dükkana girdi. Telefonları çaldılar. Araba anahtarını aldılar. Araba dükkanın önünde duruyordu. Onu da aldılar. Dükkan içinde para, bilgisayar, telefonlar, ne varsa almışlar. Sabah 07: 00'de gelip 10-15 dakika kaldılar. Bizim dükkanda 10 bin dolar ve 14 bin TL ile 400-500 bin TL civarındaki arabayı, 17 bin TL'lik telefonları ve aksesuarları, şarjları çalmışlar" dedi.

YORUMLAR
500
Kar maskeli 5 hırsız 700 bin TL'lik soygun yaptı Kar maskeli 5 hırsız 700 bin TL'lik soygun yaptı Edirne'de asayiş Edirne'de asayiş
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kar maskeli hırsızlar 700 bin TL'lik soygun yaptı... O anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:12 Koca, karısının ve sevgilisinin yaşadığı evi bastı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı
08:58 Oyuncu Melis Sezen, şezlongda verdiği iddialı pozlarıyla dikkat çekti
08:44 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, doktorları hedef alan imamla ilgili ilk açıklama: Gereği yapılacaktır
08:36 Kenan Doğulu söyledi, eşi Beren Saat dans ederek eşlik etti
08:24 John Bolton canlı yayında itirafta bulundu: Başka ülkelerde darbe planlarına yardım ettim
21:21 DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 09:21:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kar maskeli hırsızlar 700 bin TL'lik soygun yaptı... O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement