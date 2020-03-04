Kar maskeli hırsızlık şüphelisi yaklaşık 250 kamera kaydı incelenerek yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar maskeli hırsızlık şüphelisi yaklaşık 250 kamera kaydı incelenerek yakalandı - Son Dakika

Kar maskeli hırsızlık şüphelisi yaklaşık 250 kamera kaydı incelenerek yakalandı

6 saat önce

Bolu'da, 3 marketin camını kırarak hırsızlık yapan kar maskeli şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yaklaşık 250 güvenlik kamerasının kayıtları incelenerek yakalandı.

Bolu'da, 3 marketin camını kırarak hırsızlık yapan kar maskeli şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yaklaşık 250 güvenlik kamerasının kayıtları incelenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat'ta Tabaklar ve Sümer mahallelerindeki 3 marketin camlarını kırarak hırsızlık yapan kar maskeli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede bulunan yaklaşık 250 kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yerden aldığı kaldırım taşlarını marketlerin camına atarak kırdığını ve kasalardaki paraları aldığını belirledi.

Yaklaşık 10 gün süren kamera kaydı incelemesinin ardından ekipler, şüpheli İ.B'yi (40) Aktaş Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan 49 kaydı bulunduğu ve girdiği 3 marketten yaklaşık 5 bin lira çaldığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kar maskeli hırsızlık şüphelisi yaklaşık 250 kamera kaydı incelenerek yakalandı

Polis, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:15 Kaynak: AA
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