Kar maskeli market hırsızı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar maskeli market hırsızı yakalandı - Son Dakika

Kar maskeli market hırsızı yakalandı

6 saat önce

BOLU'da, kar maskesi takıp girdiği 3 marketten toplam 5 bin lira çaldığı iddia edilen İ.B. (40) yakalandı.

Kar maskeli market hırsızı yakalandı, System.String[]

BOLU'da, kar maskesi takıp girdiği 3 marketten toplam 5 bin lira çaldığı iddia edilen İ.B. (40) yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 3 marketten yapılan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Marketlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kar maskesi taktığını belirledi. Kimlik tespiti için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, 10 gün süren çalışmalar sonunda şüphelinin İ.B. olduğunu saptadı. İ.B., Aktaş Mahallesi'ndeki evine gireceği sırada yakalandı.Poliste 49 farklı suçtan kaydı bulunan İ.B., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:21 Kaynak: DHA
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