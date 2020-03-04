Kar maskeli market hırsızı yakalandı (2) - Son Dakika

Kar maskeli market hırsızı yakalandı (2)
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TUTUKLANDIBolu'da kar maskesi takarak 3 marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen İsmail Baştürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:34 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Bolu'da kar maskesi takarak 3 marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen İsmail Baştürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 10 gün boyunca 250 kamerayı tarayarak yaptığı çalışmada, hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kar maskeli İsmail Baştürk'ün bir marketin camını tekme atarak kırıp içeriye girdikten sonra hırsızlık yaptığı anlar yer aldı.
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