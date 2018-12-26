Son Dakika Haberleri: Kar Maskeli Market Soyguncuları Yakalandı

Kar Maskeli Market Soyguncuları Yakalandı

1 saat önce

ISPARTA'da bir zincir marketin şubesine giren kar maskeli 2 kişi, kasadaki 1430 lirayı alıp kaçtı.

Kar Maskeli Market Soyguncuları Yakalandı, System.String[]
ISPARTA'da bir zincir marketin şubesine giren kar maskeli 2 kişi, kasadaki 1430 lirayı alıp kaçtı. Polisin çalışması sonucu ikisi de 19 yaşında olan D.Ç. ve U.B. yakalandı. Hırsızlık anı marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen 18 Aralık'ta Yenice Mahallesi 112 Cadde üzerindeki bir zincir marketin şubesinde, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yüzlerinde maske, ellerinde eldiven ve boyunlarında atkı bulunan 2 kişi, kapanış saatine yakın içeri girdikleri marketteki 2 kadın kasiyere tabanca doğrultarak kasadaki paraları istedi. Çalışanların kasanın açılmayacağını söylemesi üzerine şüphelilerden biri ürün alarak cihaza okuttuktan sonra kasayı açtı. Kasadaki 1430 TL'yi alan 2 kişi motosikletle kaçtı.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin olaydan 2 gün önce markete gelip keşif yaptığı belirlendi. Yürütülen çalışmaların ardından D.Ç. ve U.B. olduğu belirlenen hırsızlık şüphelileri, Davraz ve Dere mahallelerindeki ikametlerinde dün yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anında, yüzlerini maskeyle gizleyen 2 şüphelinin markete girdiği, kendilerini gören kadın kasiyerlerin paniklediği görüldü. Kasiyerlerden birini kasayı açması için çağıran şüphelilerden birinin reyondan aldığı bir ürünü okutarak kasayı açtırdığı, diğerinin de elindeki tabancayı kasiyerlere doğrulttuğu görüntülerde yer aldı. Kasanın açılmasından sonra parayı alan şüphelilerin hızla marketten çıktığı görüldü.

- Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:57 Kaynak: DHA

Isparta, Güncel
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