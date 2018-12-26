Son Dakika Haberleri: Kar Maskeli Market Soyguncuları Yakalandı (2)

Kar Maskeli Market Soyguncuları Yakalandı (2)

37 dakika önce

TUTUKLANDILARIsparta'da girdikleri bir zincir marketin şubesinde, kasadaki bin 430 lirayı alıp kaçtıktan sonra polisin çalışmasıyla yakalanan Doğan Çay ve Uğur Bektaş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kar Maskeli Market Soyguncuları Yakalandı (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

Isparta'da girdikleri bir zincir marketin şubesinde, kasadaki bin 430 lirayı alıp kaçtıktan sonra polisin çalışmasıyla yakalanan Doğan Çay ve Uğur Bektaş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:38 Kaynak: DHA

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