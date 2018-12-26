Kar Maskeli Market Soyguncuları Yakalandı (2)
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TUTUKLANDILARIsparta'da girdikleri bir zincir marketin şubesinde, kasadaki bin 430 lirayı alıp kaçtıktan sonra polisin çalışmasıyla yakalanan Doğan Çay ve Uğur Bektaş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
TUTUKLANDILAR Isparta
'da girdikleri bir zincir marketin şubesinde, kasadaki bin 430 lirayı alıp kaçtıktan sonra polisin çalışmasıyla yakalanan Doğan Çay ve Uğur Bektaş
, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:38 Kaynak: DHA
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