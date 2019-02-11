Son Dakika Haberleri: Kar Maskeli, Pompalı Tüfekli Market Soygunu Kamerada

Kar Maskeli, Pompalı Tüfekli Market Soygunu Kamerada

1 saat önce

MALATYA'da, bir markette kar maskeli ve pompalı tüfekli kişinin soygun anı kameralara yansıdı .

Kar Maskeli, Pompalı Tüfekli Market Soygunu Kamerada, System.String[]
MALATYA'da, bir markette kar maskeli ve pompalı tüfekli kişinin soygun anı kameralara yansıdı .

Olay, geçen 6 Şubat Çarşamba günü saat 19.12'de Cirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Markete kar maskesi takarak ve elinde pompalı tüfekle giren şüpheli, çalışanları göremeyince marketin deposuna yöneldi. Depoda market çalışanını bulan soyguncu pompalı tüfeği doğrultarak kasaya götürdü. Kar maskeli soyguncu tüfeğini doğrultmasıyla korku dolu anlar yaşayıp elini havaya kaldıran market çalışanına kasayı açtırarak tüm parayı aldı. Yaklaşık bin lira parayı alıp bölgeden uzaklaşan tüfekli soyguncu, kayıplara karıştı. Korkudan neye uğradığını şaşıran market çalışanının durumu polise bildirmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri markette inceleme yaptı. Polis, güvenlik kameralarını inceledikten sonra kimliği tespit edilemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kar maskeli, pompalı tüfekle gerçekleşen market soygunu ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:38 Kaynak: DHA

Malatya, Kar, Güncel
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