Kar maskeli soyguncu, bıçak ve silahla korkutarak paraları aldı - Son Dakika
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Kar maskeli soyguncu, bıçak ve silahla korkutarak paraları aldı

05.06.2022 15:03
Kar maskeli soyguncu, bıçak ve silahla korkutarak paraları aldı

ADANA'da kar maskeli bir kişi, akaryakıt istasyonundaki iki çalışanı silah ve bıçakla tehdit edip, 1200 lirayı aldıktan sonra kaçtı.

ADANA'da kar maskeli bir kişi, akaryakıt istasyonundaki iki çalışanı silah ve bıçakla tehdit edip, 1200 lirayı aldıktan sonra kaçtı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli şüpheli, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunun marketine girdi. Tabancayla kasiyeri tehdit eden şüpheli, kasanın yerini sordu. Bu sırada kasiyer çığlık atınca paniğe kapılan şüpheli, koşarak dışarı çıktı. Şüpheli, bu kez bıçakla tehdit ettiği 2 pompa görevlisinden 1200 lira alarak, kaçtı.

Akaryakıt istasyonu çalışanların ihbarı üzerine olay yerine özel harekat polisinin de olduğu çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, akaryakıt istasyonunun çevresini ve bölgeyi abluka altına aldı. Çevrede arama yapan ekipler, şüphelinin izine rastlayamadı. Öte yandan gasbedilen pompacı, "Müşterilere akaryakıt verirken, maskeli bir kişi geldi. Elinde bıçak ve silah vardı. Bize saldırdı ve küfürler etti. Paraları aldıktan sonra da kaçtı" diye konuştu.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.


Kar maskeli soyguncu, bıçak ve silahla korkutarak paraları aldı
Kar maskeli soyguncu, bıçak ve silahla korkutarak paraları aldı
Kar maskeli soyguncu, bıçak ve silahla korkutarak paraları aldı
Kar maskeli soyguncu, bıçak ve silahla korkutarak paraları aldı
Kar maskeli soyguncu, bıçak ve silahla korkutarak paraları aldı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar maskeli soyguncu, bıçak ve silahla korkutarak paraları aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kar maskeli soyguncu, bıçak ve silahla korkutarak paraları aldı - Son Dakika
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