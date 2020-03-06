Kar maskeli soyguncu, marketten 10 bin liralık sigara çaldı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, kar maskeli kişi, levyeyle kapısını açtığı marketten 10 bin lira değerinde sigara çaldı.

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