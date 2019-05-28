Kar maskeli soyguncular tutuklandı
3 saat önce
Balıkesir'de cep telefonu bayilerini soymaya çalışan ve güvenlik kameralarına yakalanan 4 hırsızdan ikisi polisin ısrarlı takibi sonucunda yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:26 Kaynak: İHA
'de cep telefonu bayilerini soymaya çalışan ve güvenlik kameralarına yakalanan 4 hırsızdan ikisi polisin ısrarlı takibi sonucunda yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir'de bulunan bir cep telefonu dükkanından çaldıkları telefonlarla kaçan 4 kişi Balıkesir- Bursa
yolunda uygulama noktasında polisin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Orta refüjden karşı yola geçen aracın lastiklerinin patlaması sonucunda otomobil daha fazla ilerleyemeyerek durmak zorunda kaldı. Araç
içerisinden kaçmaya çalışan U.G ve E.T yakalanırken, çalınan cep telefonları ise ormanlık alanda 2 çuval içerisinde bulundu.
Yakalanan U.G. ve E.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaçan diğer iki firari şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor. - BALIKESİR
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