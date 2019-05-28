Son Dakika Haberleri: Kar maskeli soyguncular tutuklandı

Kar maskeli soyguncular tutuklandı

3 saat önce

Balıkesir'de cep telefonu bayilerini soymaya çalışan ve güvenlik kameralarına yakalanan 4 hırsızdan ikisi polisin ısrarlı takibi sonucunda yakalandı.

Kar maskeli soyguncular tutuklandı, System.String[]
Balıkesir'de cep telefonu bayilerini soymaya çalışan ve güvenlik kameralarına yakalanan 4 hırsızdan ikisi polisin ısrarlı takibi sonucunda yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de bulunan bir cep telefonu dükkanından çaldıkları telefonlarla kaçan 4 kişi Balıkesir- Bursa yolunda uygulama noktasında polisin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Orta refüjden karşı yola geçen aracın lastiklerinin patlaması sonucunda otomobil daha fazla ilerleyemeyerek durmak zorunda kaldı. Araç içerisinden kaçmaya çalışan U.G ve E.T yakalanırken, çalınan cep telefonları ise ormanlık alanda 2 çuval içerisinde bulundu.

Yakalanan U.G. ve E.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaçan diğer iki firari şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:26 Kaynak: İHA
Bursa, Balıkesir, 3. Sayfa
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