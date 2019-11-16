Son Dakika Haberleri: Kar maskesi takıp, husumetlisini ve eşini vurdu
Son Dakika Güncel Kar maskesi takıp, husumetlisini ve eşini vurdu - Son Dakika

Kar maskesi takıp, husumetlisini ve eşini vurdu

6 saat önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, Nail D., başına kar maskesi takıp gittiği binada, husumetli olduğu Mustafa Başkaya ile eşi Fatma Başkaya'yı evlerinden çıkışta tabancayla vurarak yaraladı.

Kar maskesi takıp, husumetlisini ve eşini vurdu, System.String[]

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, Nail D., başına kar maskesi takıp gittiği binada, husumetli olduğu Mustafa Başkaya ile eşi Fatma Başkaya'yı evlerinden çıkışta tabancayla vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Nail D., gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Aşağı Mahalle Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Nail D. başına kar maskesi takıp, husumetli olduğu Mustafa Başkaya'nın ailesiyle yaşadığı ikinci kattaki dairenin önüne gitti. Evinin kapısından çıkan Başkaya, Nail D. ile karşılaştı. Burada ikili arasında çıkan arbede, evin salonuna kadar devam etti. Arbede sırasında tabancadan çıkan kurşunlar Mustafa Başkaya'yı ayağından, eşi Fatma Başkaya'yı ise karnından yaraladı.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli Nail D.'yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Başkaya çifti ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Başkaya'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:58 Kaynak: DHA
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