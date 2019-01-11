Kar Maskesi Takıp Kuru Sıkı Tabancayla Kuyumcu Soymaya Çalışan Şahıs Kıskıvrak Yakalandı
1 saat önce
Kar maskesi takıp kuru sıkı tabancayla kuyumcu soymaya çalışan şahıs kıskıvrak yakalandıOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kuyumcu dükkanına giren kar maskeli silahlı soyguncu, olay yerinden yaya şekilde kaçmaya çalışırken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Kar
maskesi takıp kuru sıkı tabancayla kuyumcu soymaya çalışan şahıs kıskıvrak yakalandı
OSMANİYE - Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde bir kuyumcu dükkanına giren kar maskeli silahlı soyguncu, olay yerinden yaya şekilde kaçmaya çalışırken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli Coşkunlar Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde elinde silah olan ve kafasına kar maskesi takmış bir kişi gelerek soygun girişiminde bulundu. Kuyumcunun tepki vermesi üzerine panikleyen ve isminin Tolga K. olduğu öğrenilen genç, yaya şekilde olay yerinden kaçmaya çalışırken, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Alacami Caddesi'nde polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Kaçarken yere düşen Tolga K., soygun girişiminde bulunurken kullandığı kar maskesi ve kuru sıkı olduğu anlaşılan tabancayı da yere düşürdü. Polis
ekipleri gözaltına aldığı soyguncuyu emniyet müdürlüğüne götürürken, olay yeri inceleme ekipleri de hem kuyumcuda hem de soyguncunun yakalandığı yerde inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:35 Kaynak: İHA
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