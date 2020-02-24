Kar maskesi taktı ama polisten kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kar maskesi taktı ama polisten kaçamadı - Son Dakika

Kar maskesi taktı ama polisten kaçamadı

6 saat önce

Kayseri'de camı kırarak girdiği iş yerlerinden sadaka kutusu, yazar kasa ve sigara çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

Kar maskesi taktı ama polisten kaçamadı, System.String[]

Kayseri'de camı kırarak girdiği iş yerlerinden sadaka kutusu, yazar kasa ve sigara çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı. Kar maskeli hırsızın iş yerlerinin camını kırarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedilirken, şahsın 5 hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre Aydınlıkevler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bir marketten hırsızlık olayı olduğu bilgisi alan ekipler harekete geçti. Melikgazi Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanan O.S. (32) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. Yapılan incelemelerde O.S.'nin Hürriyet Mahallesi Mevlana Caddesinde bulunan bir fırına cam kırmak suretiyle girerek sadaka kutusu çaldığı, Aydınlıkevler Mahallesi Mevlana Caddesinde bir marketten cam kırmak suretiyle yazar kasa çaldığı, Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bir iş yerinden cam kırmak suretiyle sadaka kutusu çaldığı, Güllük mahallesi Şehit Miralay Nazımbey bulvarında bir marketten cam kırmak suretiyle 15 paket sigara çaldığı, Güllük mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarında bir marketten camı kırmak suretiyle 20 paket sigara çaldığı tespit edildi.


Kar maskeli hırsız kamerada


Öte yandan Hürriyet mahallesi Mevlana caddesi üzerindeki fırında geçtiğimiz günlerde hırsızlık olayı meydana gelmiş, fırın sahibi Remziye Somyürek şüphelilerin yakalanmasını istemişti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisinin O.S. olduğu tespit edildi. Tanınmamak için kar maskesi takan O.S.'nin iş yerlerinin camını taşla kırması ve girdiği iş yerlerinde hırsızlık yapması güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.


O.S., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
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