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KAR-MEK'te sergi heyecanı

55 dakika önce

Kartepe Belediyesi ile Kartepe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen KAR-MEK Yılsonu Sergisi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

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Kartepe Belediyesi ile Kartepe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen KAR-MEK Yılsonu Sergisi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının her yıl büyük ilgi gören KAR-MEK Yıl Sonu Sergisi sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Hazırlıkları yoğun bir şekilde devam eden KAR-MEK Yıl Sonu Sergisi, Ataevler Kültür Merkezi'nde 12 Haziran Çarşamba saat 15.00'da düzenlenecek açılış programı ile gerçekleştirilecek. Birbirinden değerli eserler 12-14 Haziran 2019 tarihlerinde sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sergiye il ve ilçe protokolünün yanı sıra Kartepeli vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:43 Kaynak: İHA
Kartepe, Kar, Güncel
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