Kar motoru ile hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Kar motoru ile hasta kurtarma operasyonu

57 dakika önce

Kar motoru ile hasta kurtarma operasyonuERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine bağlı Diştaşı köyü Yeniyurt mezrasında şiddetli karın ağrısı olan Nafiye Apaydın (77), yolların kardan kapalı olması nedeniyle 112'ye ait kar motoru ile evinen alınarak hastaneye götürüldü.

Kar motoru ile hasta kurtarma operasyonu

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine bağlı Diştaşı köyü Yeniyurt mezrasında şiddetli karın ağrısı olan Nafiye Apaydın (77), yolların kardan kapalı olması nedeniyle 112'ye ait kar motoru ile evinen alınarak hastaneye götürüldü.

Refahiye ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yeniyurt mezrasında karın ağrısı şikayeti ile yakınlarının 112 Acil Servis'e bilgi verdiği Nafiye Apaydın için yolların kardan kapalı olması nedeniyle operasyon başlatıldı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri yolu açma çalışmalarına başladı ancak kar geçit vermeyince ekipler B planını uygulamaya kara verdi. 112 görevlileri daha fazla vakit geçirmeden kar motorunu yolun açık olduğu bölgeye getirdi. İki sağlık ekibi kar motoruna binerek kısa sürede Apaydın'ın yaşadığı eve ulaştı. Ekiplerin evde yaptığı ilk müdahalenin ardından Apaydın'ı kar motoruna alarak ambulansın bulunduğu yere getirildi. Yaklaşık 6 saat süre operasyonun sonunda Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Apaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kar motoru ile hasta kurtarma operasyonu

Yeniyurt, Refahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:57 Kaynak: DHA
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