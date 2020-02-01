Kar motoruyla iki otomobile çarpan kadın ile yanındaki oğlu yaralandı - Son Dakika

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Kar motoruyla iki otomobile çarpan kadın ile yanındaki oğlu yaralandı
6 saat önce
Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kar motoru ile iki otomobile çarpan kadın ve yanındaki oğlu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:38 Kaynak: AA
Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kar motoru ile iki otomobile çarpan kadın ve yanındaki oğlu yaralandı.
Kayak merkezindeki bir otelden kar motoru kiralayan C.E. (30), otel girişinde kar motorunun kontrolünü kaybederek iki otomobile çarptı.
Kazada yaralanan C.E ile motor üzerindeki oğlu E.E, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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