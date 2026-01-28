Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de

28.01.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMF Başkanı Vefa, SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na tüm sporseverleri davet etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Rize'nin Handüzü Yaylası'nda düzenlenecek SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na tüm sporseverleri davet etti.

TMF'nin açıklamasına göre, 2026 yılının ilk Dünya Şampiyonası özelliğini taşıyan SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Rize Valiliğinin katkılarıyla 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Rize'nin Güneysu İlçesine bağlı Handüzü Yaylasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMF Başkanı Vefa, Türkiye'nin kış sporları kapasitesini dünyaya tanıtacak organizasyona, yurt dışından ve yurt içinden bütün sporseverleri davet etti.

Vefa, şunları kaydetti:

"SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösteriliyor. Organizasyon, yalnızca sporun gelişimine değil, Türkiye'nin ekonomisine ve turizmine de önemli katkılar sağlayacak. Rize Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirilecek şampiyonamız; televizyon, internet ve sosyal medya yayınları aracılığıyla 86 ülkede milyonlarca izleyiciye ulaşacak. Dünyanın en iyi snowcross sporcuları Handüzü'nde izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Bu büyük organizasyon, hem spor kültürümüzün gelişmesine hem de spor turizmi alanında ülkemizin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak. Tüm sporseverleri ve halkımızı bu heyecana ortak olmaya, Rize'ye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Etkinlik, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

14:13
Yılmaz Güney’e “Terörist“ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:30
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün! Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:17:36. #7.11#
SON DAKİKA: Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.