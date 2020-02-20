Kar mücadelesi yapan ekipler aç kalan hayvanları da besliyor - Son Dakika
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Kar mücadelesi yapan ekipler aç kalan hayvanları da besliyor

11 dakika önce

Kastamonu'da kar mücadelesi yapan ekipler, gittikleri yerlerde hem aç kalan başıboş köpekleri doyuruyor hem de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıyor.

Kar mücadelesi yapan ekipler aç kalan hayvanları da besliyor, System.String[]

Kastamonu'da kar mücadelesi yapan ekipler, gittikleri yerlerde hem aç kalan başıboş köpekleri doyuruyor hem de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açarken bir yandan da zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları ihmal etmiyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Karahasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin karla mücadelesinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kastamonu'nun geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getiren Karahasan, kentin, köy sayısı ve yol ağı uzunluğu açısından Türkiye'deki ilk 3 ilden biri olduğunu dile getirdi.

Kar mücadelesinde ekipleri ilk karşılayanların genelde köpekler olduğunu ifade eden Zafer Karahasan, "Bizi ilk olarak karşılayanlar köyün köpekleri, kimsesiz sokak hayvanları oluyor. Daha sonra köye girdiğimizde insanlarla buluşuyoruz." dedi.

Köpeklerin kar mücadelesi yapan ekiplerin adeta yoldaşı olduğunu dile getiren Karahasan, "Ekiplerimiz gördükleri sahipsiz köpekleri, aç kalan köpekleri doyuruyor. Sadece köy yolları açmıyoruz, hem kimsesiz köpekleri doyuruyoruz hem de yaban hayatına yiyecek bırakıyoruz." diye konuştu.

Kastamonu, Karahasan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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