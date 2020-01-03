Kar, Muş'ta 80 köy yolunu ulaşıma kapadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar, Muş'ta 80 köy yolunu ulaşıma kapadı - Son Dakika

Kar, Muş'ta 80 köy yolunu ulaşıma kapadı

6 saat önce

Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışı sebebiyle 80 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi.

Kar, Muş'ta 80 köy yolunu ulaşıma kapadı, System.String[]

Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışı sebebiyle 80 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi.

Muş'da dün gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. Kent merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde koy yollarının kapanmasına sebep oldu. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre gece etkili olan kar yağışı sebebiyle 80 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

Bu arada kent merkezinde etkili olan kar yağışı ve ardından etkili olan soğuklar sebebiyle oluşan kırağı ağaçlarda ilginç görüntüler oluşturdu. Cadde ve sokaklarda yol boyunca sıralanan ağaçlardaki beyaza bürünmüş ağaçlar, kartpostal manzaraları oluşturdu.

Meteoroloji yetkilileri, kar şağışının pazar gününe kadar devam edeceğini bildirdi.


Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:20 Kaynak: DHA
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