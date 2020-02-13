Kar nedeni ile kapanan yollar körüklü makinelerle açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar nedeni ile kapanan yollar körüklü makinelerle açılıyor - Son Dakika

Kar nedeni ile kapanan yollar körüklü makinelerle açılıyor

14 dakika önce

Bağlar Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kırsal yerleşim yerlerinde ulaşıma kapanma aşamasına gelen yolları ulaşıma açmak ve temizlemek için tedbirler almaya devam ediyor.

Kar nedeni ile kapanan yollar körüklü makinelerle açılıyor, System.String[]

Bağlar Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kırsal yerleşim yerlerinde ulaşıma kapanma aşamasına gelen yolları ulaşıma açmak ve temizlemek için tedbirler almaya devam ediyor. Körüklü araçlar çalışmalarda ön plana çıkarılarak yollar ulaşıma açılıyor.


Kar kalınlığının artmasından sonra körüklü araçlar devreye sokuldu. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren alana inen Başkan Hüseyin Beyoğlu'nun yönettiği ve yakından takip ettiği çalışmalarla ulaşıma kapanan yollar, körüklü araçlarla temizlenerek vatandaşların hizmetine açılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimlere bağlı araçlar kar temizliği için seferber edildi. Başkan Beyoğlu, bütün cadde, sokak ve yerleşim yerlerinde sorun kalmayana kadar bu tedbirlerin devam edeceğini söyledi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kilis'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı

Son Dakika Haberleri
14:39 Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi
13:41 Ezgi Eyüboğlu'na, Hadise-Kaan Yıldırım ikilisi soruldu
13:41 Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor
13:41 Adanış'ın teaseri 3 günde 2 milyon izlendi
13:41 Tan Taşçı, 'Sevgililer Günü' kapsamında 3 ilde konser verecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 15:01:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar nedeni ile kapanan yollar körüklü makinelerle açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]