Kar nedeniyle 16 köyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Kar nedeniyle 16 köyle ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Kar ve tipi Kar yağışından görüntü Kars'da kar nedeniyle 16 köyle ulaşım sağlanamıyor Yoğun kar ve tipiden dolayı Kağızman-Ağrı kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldıKars'da yoğun kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar ve tipi

Kar yağışından görüntü Kars'da kar nedeniyle 16 köyle ulaşım sağlanamıyor

Yoğun kar ve tipiden dolayı Kağızman- Ağrı kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Kars'da yoğun kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta etkili olan kar ve tipiden dolayı kentte 16 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

Kentteki kara yollarında da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor. Kağızman-Ağrı kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Kar ve tipi Akyaka ilçesinde 3, Digor'da 2, Sarıkamış'ta 7, Selim ilçesinde de 4 köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler söz konusu yollarda karla mücadele çalışmasını başlattı.

Kent merkezi başta olmak üzere ilin genelinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle 16 köyle ulaşım sağlanamıyor

Kağızman, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:07 Kaynak: AA
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