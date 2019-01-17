Kar
nedeniyle 181 köy yolunun kapandığı Gümüşhane
'de kalp hastası yaşlı adama güçlükle ulaşıldı
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri Kocayokuş köyünde yaşayan ve daha önce ağır kalp ameliyatı olan bir vatandaşa 112 Acil Servis
ekipleriyle birlikte zorlu bir süreçle ulaştı.
Son yılların en ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Gümüşhane'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açılıyor.
Yağışın ardından Merkez
ilçede 34, Kelkit
ilçesinde 50, Kürtün
ilçesinde 28, Şiran
ilçesinde 44 ve Torul
ilçesinde 25 olmak üzere 181 köy yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yolları ulaşıma açma çalışmalarına başladı.
Karla mücadelede önceliği acil durumlar, taşımalı eğitim ve diyaliz hastalarına veren İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 112 Acil Servis tarafından Merkez ilçeye bağlı Kocayokuş köyünde 73 yaşında daha önceden ağır kalp ameliyatı olan erkek hastadan ihbar aldıklarını, şahsın yeniden kalp krizi geçiriyor olabileceğinin bildirilmesi üzerine iş makinesiyle birlikte bölgeye ulaştı.
Gümüşhane- Bayburt
karayolu ayrımından köye kadar olan noktada tipi nedeniyle kapanan köy yolunda yer yer bir metreyi aşan kar kalınlığında güçlükle yolu açan ekiplere eşlik eden 112 Acil Servis ambulansı ve sağlık çalışanları yaşlı adamı evinden alarak Gümüşhane Devlet Hastanesine getirdi.
İl merkezine 43 kilometre uzaklıktaki köy yolunda yoğun çalışmaların ardından evinden alınan yaşlı hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Vatandaşlar zor şartlar altında görevlerini eksiksiz şekilde yerine getiren 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür etti.