Kar nedeniyle 205 mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Kar nedeniyle 205 mahalle yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Malatya'da kar nedeniyle 205 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kar nedeniyle 205 mahalle yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Malatya'da kar nedeniyle 205 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri tarafından yolların 150'si ulaşıma açılırken, 50 mahallenin yolunda ise çalışmanın sürdüğü belirtildi.


Malatya'da 2 gündür yağan kar, kentin yüksek kesimlere ve bazı ilçelerde etkili oldu. Kar nedeniyle kapanan yaklaşık 205 mahalle yolundan 150'si ulaşıma açıldı. Ulaşıma kapalı 55 kırsal mahalle yolunu açma çalışmaları, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sürdürülüyor.


Yağışların ardından kopan elektrik hatları ve yıkılan direklere de müdahale eden Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle koordineli şekilde çalışıyor. 2 günde 150'ye yakın mahalle yolunu ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi, gün içerisinde bir mahalle yolunu birkaç defa açmak zorunda kalıyor.


Yağışların en çok etkili olduğu ilçelerin Pütürge, Akçadağ, Doğanyol, Hekimhan ve Kuluncak olduğu bildirildi. İlçelerde 55 kırsal mahallenin yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:58 Kaynak: İHA
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