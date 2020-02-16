Kar nedeniyle 22 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kar yağı ve tipinin etkili olduğu ilçelerden Eruh'ta 8, Pervari'de 7, Şirvan'da 5 ve Tillo'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kırsalda karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirterek, " Kurtalan, Baykan ve merkeze bağlı köylerin tamamının yolunu açtık. Eruh'ta 8, Pervari'de 7, Şirvan'da 5 ve Tillo'da 2 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarımız sürüyor. Kırsalda ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını yürütüyor." dedi.