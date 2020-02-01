Kar nedeniyle 26 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Kar nedeniyle 26 köye ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 26 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 26 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 20, kırsalda ise 40 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle yolu kapanan merkeze bağlı 12 köy ve 4 mezra, ilçelerden Beytüşşebap'ta 8 köy, 4 mezra, Uludere'de 4 köy, Güçlükonak'ta da 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince söz konusu yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kent merkezinde de belediye ekiplerince, kar küreme ve temizleme çalışması yürütülüyor.

Kar nedeniyle 26 köye ulaşım sağlanamıyor

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:05 Kaynak: AA
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