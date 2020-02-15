Kar nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Kar nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kar yağışı dolayısıyla ilçelerden Pervari ve Şirvan'da 18'er, Eruh'ta 5, Tillo'da 3, Baykan'da 2 ve Kurtalan'da 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, yaptığı açıklamada, kırsalda karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu an tüm bölgelerde ekiplerimiz var. Merkeze bağlı köylerin tamamının yolunu açıldı. İl genelinde kapalı 47 köy yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor." bilgisini verdi.

Kar nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor

Kurtalan, Baykan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:26 Kaynak: AA
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