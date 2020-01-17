Kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

6 saat önce

NİĞDE'de kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı, System.String[]

NİĞDE'de kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Niğde merkeze bağlı Kırkpınar Köyü Gebere Barajı mevkiide kar yağışı sebebiyle 3 kişi araçlarından mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Niğde AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazi aracı ile mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kırkpınar köyü, Niğde, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:53 Kaynak: DHA
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