Kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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Kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
6 saat önce
NİĞDE'de kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:53 Kaynak: DHA
NİĞDE'de kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Niğde merkeze bağlı Kırkpınar Köyü Gebere Barajı mevkiide kar yağışı sebebiyle 3 kişi araçlarından mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Niğde AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazi aracı ile mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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