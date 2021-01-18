Kar nedeniyle Bingöl'ün 2 kentle ulaşımı kesildi, 1 kentle sınırlı devam ediyor

BİNGÖL Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl- Erzurum ve Bingöl- Muş karayolunun trafiğe kapatıldığı, Bingöl- Elazığ karayolunun ise kamyon ve TIR geçişine kapatıldığı belirtildi.

Bingöl'de dünden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Muş karayolu trafiğe kapatıldı, Bingöl-Elazığ karayolu kamyon ve TIR geçişlerine kapatıldı. Valiliğin sosyal medya hesabında, önemli duyuru başlığıyla yapılan paylaşımlarda, Bingöl-Muş karayolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 21.35'te, Bingöl-Erzurum karayolunun saat 21.10'de araç trafiğine kapatıldığı, Bingöl-Elazığ karayolunun ise saat 21.00'de kamyon ve TIR geçişine kapatıldığı belirtildi.

186 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDIKarla mücadele ekiplerinin yolların açılması için yaptığı çalışma sürerken, bugün kapanan 281 köy yolundan 186'sı yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.