Kar Nedeniyle Bir Aydır Kapalı Olan Yol Açıldı
52 dakika önce
Kar yağışı nedeniyle kapanan Adıyaman'ın Sincik ilçesi ile Malatya arasındaki kara yolu, yaklaşık bir ay sonra tekrar ulaşıma açıldı.
Kar
yağışı nedeniyle kapanan Adıyaman
'ın Sincik
ilçesi ile Malatya
arasındaki kara yolu, yaklaşık bir ay sonra tekrar ulaşıma açıldı.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık bir aydır kapalı olan Sincik-Malatya kara yolundaki çalışmaları, kar ve tipi nedeniyle aralıklarla sürdürdü. Ekiplerin çalışması sonucu, kara yolunda tekrar ulaşım sağlanmaya başlandı.
Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can
Erdoğan ise yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı nedeniyle merkez, Gerger
ve Sincik ilçelerindeki 5 köy ile 10 mezranın yolunun kapalı olduğunu bildirdi.
Erdoğan, yolları açmak için yaklaşık 40 kişilik ekiple aralıksız çalıştıklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:30 Kaynak: AA
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