Kar Nedeniyle Çatı Çöktü
1 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ağırlığına dayanamayan bir iş yerinin çatısında çökme meydana geldi.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde kar ağırlığına dayanamayan bir iş yerinin çatısında çökme meydana geldi.
Karlıova'da yoğun kar yağışından dolayı çatılarda biriken kar yığınları tehlike oluşturuyor. Fatih
Caddesindeki bir iş yerinin çatısında biriken kar çökmeye neden oldu.
Belediye ekipleri yaklaşık iki aydır binaların çatılarında biriken karı itfaiye aracı yardımıyla temizlemeye çalışıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:08 Kaynak: AA
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