Kar nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Son Dakika

Niğde'nin Çamardı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan işçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yeniköy'ün Dede mevkisindeki dağlık arazide bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonundaki arızayı gidermek için bölgeye giden 4 işçi, dönüşte yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle mahsur kaldı.

İşçilerin cep telefonuyla yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler 8x8 amfibik arazi aracıyla ulaştıkları işçileri, mahsur kaldıkları bölgeden alarak köye indirdi.