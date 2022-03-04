Kar nedeniyle direkleri çöken asma ağacını kökünden kestiler... Demir direkleri tamir etmek yerine çareyi ağacı kesmekte buldular - Son Dakika
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Kar nedeniyle direkleri çöken asma ağacını kökünden kestiler... Demir direkleri tamir etmek yerine çareyi ağacı kesmekte buldular

04.03.2022 12:42

Kar nedeniyle direkleri çöken asma ağacını kökünden kestiler.

Kar nedeniyle direkleri çöken asma ağacını kökünden kestiler... Demir direkleri tamir etmek yerine çareyi ağacı kesmekte buldular

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde uzun yıllardır işyerlerini adeta bir orman gibi saran sarmaşık ağacın altındaki demir çerçeve kar nedeniyle çökünce, belediyesi ekipleri ise yeniden çözümü korkuluklarını yeniden yapmak yerine ağacı kökünden kesmekte buldu.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası Bolvadin ilçesine bağlı Şazi Mahallesi Demirciler İçi Sokak'taki asma ağaçlarının üzeri karla kaplandı. Karın ağırlığını kaldıramayan ağaçların altına destek amaçlı kullanılan demir çerçeve çöktü. Asma ağacının dallarının caddeyi tamamen kapanmasıyla belediye ekipleri duruma müdahale etti. Demir direkleri güçlendirerek tekrar asma ağacını ayağa kaldırılması yerine belediye ekipleri bunun yerine yaz aylarında tüm caddeyi dallarıyla sararak tam bir oksijen deposu olan asma ağacını kökünden kesti. Ağacın kesilmiş halinin paylaşılan fotoğrafları özellikle sosyal medyada büyük tepki gördü.

Kar nedeniyle direkleri çöken asma ağacını kökünden kestiler... Demir direkleri tamir etmek yerine çareyi ağacı kesmekte buldular
Kar nedeniyle direkleri çöken asma ağacını kökünden kestiler... Demir direkleri tamir etmek yerine çareyi ağacı kesmekte buldular
Kar nedeniyle direkleri çöken asma ağacını kökünden kestiler... Demir direkleri tamir etmek yerine çareyi ağacı kesmekte buldular

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Karahisar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar nedeniyle direkleri çöken asma ağacını kökünden kestiler... Demir direkleri tamir etmek yerine çareyi ağacı kesmekte buldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar nedeniyle direkleri çöken asma ağacını kökünden kestiler... Demir direkleri tamir etmek yerine çareyi ağacı kesmekte buldular - Son Dakika
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