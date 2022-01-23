KAR NEDENİYLE DİYARBAKIR'DA OTOBÜS SEFERLERİ DURDURULDU, YOLCULAR OTOGARDA BEKLETİLİYOR - Son Dakika

KAR NEDENİYLE DİYARBAKIR'DA OTOBÜS SEFERLERİ DURDURULDU, YOLCULAR OTOGARDA BEKLETİLİYOR

Son Güncelleme: 23.01.2022 19:30

DİYARBAKIR ve çevresinde kar yağışı yeniden etkili oldu.

DİYARBAKIR ve çevresinde kar yağışı yeniden etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle otobüs seferleri durdurulunca doğu illerinden batı illerine gitmek için Diyarbakır Otobüs Terminaline gelen otobüsler, yolcularıyla birlikte bekletiliyor.

Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak için önümüzdeki bir hafta boyunca yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Diyarbakır Valiliği de sürücüleri, mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı. Kar yağışı nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa yolu, Bahçe-Nurdağı- Gaziantep ve Konya Seydişehir- Antalya Akseki yollarının kapalı olması nedeniyle Diyarbakır Otobüs Terminalindeki tüm otobüs seferleri durduruldu.

DOĞU İLLERİNDE GELEN OTOBÜSLER VE YOLCULARI MAHSUR KALDI

Siirt, Batman ve Şırnak'tan batı illerine gitmek için Diyarbakır'a gelen otobüsler de yolcularıyla birlikte Diyarbakır Otobüs Terminalinde bekletilmeye başlandı. Otobüs firması yetkilisi Hüseyin Yüksel, Batman'dan çıkan iki araçlarının Şanlıurfa yolu üzerinde Karacadağ bölgesinde mahsur kaldığını ve bölgeden gelen diğer araçların da Diyarbakır otogarında bekletildiğini belirterek, "Kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle yollar kapalı, bu nedenle Diyarbakır'daki tüm seferler iptal edildi. Diğer illerden gelen araçlar da burada mahsur kaldı. Batman'dan gelen aracımızın yolcularına yolların kapalı olduğunu söyledik. Beklemeye devam ediyoruz. Yollar açılmazsa Batman'a geri dönecek otobüs." dedi.

Yolcular da, kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıklarını, yolların açılıp açılmayacağını bilmedikleri için beklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Şırnak, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAR NEDENİYLE DİYARBAKIR'DA OTOBÜS SEFERLERİ DURDURULDU, YOLCULAR OTOGARDA BEKLETİLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAR NEDENİYLE DİYARBAKIR'DA OTOBÜS SEFERLERİ DURDURULDU, YOLCULAR OTOGARDA BEKLETİLİYOR - Son Dakika
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