Kar nedeniyle duramayan sürücü araca ve motosiklete çarptı - Son Dakika
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Kar nedeniyle duramayan sürücü araca ve motosiklete çarptı

20.03.2022 10:18
Kar nedeniyle duramayan sürücü araca ve motosiklete çarptı

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı kazaları da peşinde getirdi.

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı kazaları da peşinde getirdi. Buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü duramayarak önündeki araçlara çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan bir vatandaş yere fırlarken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde kar yağışının etkisini arttırmasıyla Esenyurt'ta bazı yollar kar ve buzla kaplandı. Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir caddede seyir halindeki vatandaş ise buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araba ve motosiklete çarptı. Kazanın ardından metrelerce ilerleyen sürücü yol ortasında bulunan trafik işareti direğine çarparak durabildi. Yaşanan olayda aracın çarptığı motosiklet sürüsü ise yere fırlarken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Esenyurt, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar nedeniyle duramayan sürücü araca ve motosiklete çarptı - Son Dakika


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