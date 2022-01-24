Üye Girişi
Kar nedeniyle hastaneye gidemeyen yaşlı kadının yardımına ekipler yetişti - Son Dakika

Kar nedeniyle hastaneye gidemeyen yaşlı kadının yardımına ekipler yetişti

24.01.2022 15:47
Kar nedeniyle hastaneye gidemeyen yaşlı kadının yardımına ekipler yetişti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kar nedeniyle hastaneye gidemeyen 85 yaşındaki kadının yardımına, bölgeye ulaşan ekipler koştu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kar nedeniyle hastaneye gidemeyen 85 yaşındaki kadının yardımına, bölgeye ulaşan ekipler koştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaabdülbaki Mahallesi'nden gelen hasta ihbarı üzerine harekete geçen UMKE ekipleri adrese ulaştı.

Ekipler, yoğun kar ve tipiye rağmen yardımına yetiştikleri kadın hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

UMKE ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşınan kadın, daha sonra hastaneye ulaştırıldı.

Sağlık ekipleri zorlu kış şartlarında kesintisiz hizmet veriyor

Öte yandan, Kocaeli'de görevli mobil aşı ekipleri ile 112 Acil Servis personeli, kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen kırsal bölgelere giderek aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Sağlık Müdürlüklerine bağlı görev yapan mobil aşı ekipleri, il genelinde birçok noktada zorlu kış şartlarında kesintisiz hizmet veriyor.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, vatandaşlara bir an önce günü gelen aşı dozlarını yaptırmaları, bunun yanında maske, mesafe ve temizlik kurallarını elden bırakmamaları uyarısında bulundu.

Mobil aşı ekipleri ve evde sağlık birimlerinin, sağlık kuruluşuna gidemeyen, yaşlı, evde yatalak durumdaki vatandaşlara aşı yapmaya devam ettiğini aktaran Pehlevan, kronik hastalığı olanların, yaşlı vatandaşların, gebelik sürecindeki anne adaylarının aşı olmasının önemini vurguladı.

Pehlevan, 112 Acil Sağlık ekiplerinin de 7 gün 24 saat her koşulda fedakarca görevlerinin başında olduğuna işaret ederek, "Acil sağlık ekiplerimiz saniyelerle yarışarak hayat kurtarmak için mücadele ediyor. Özellikle trafikte ambulansa yol verelim ve 112'yi gereksiz yere meşgul etmeyelim. Salgının başından itibaren canla başla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.

Görevlerini 12 ilçede özveriyle gerçekleştiren mobil sağlık ekiplerinin şehir merkezlerinin yanı sıra köy ve beldelere de giderek zorlu mesailerini sürdürdüğünü belirten Pehlevan, sağlık personelinin en büyük motivasyonunu ise hizmet verdikleri vatandaşların misafirperverliği oluşturduğunu kaydetti.

Kar nedeniyle hastaneye gidemeyen yaşlı kadının yardımına ekipler yetişti
Kar nedeniyle hastaneye gidemeyen yaşlı kadının yardımına ekipler yetişti
Kar nedeniyle hastaneye gidemeyen yaşlı kadının yardımına ekipler yetişti
Kar nedeniyle hastaneye gidemeyen yaşlı kadının yardımına ekipler yetişti

YORUMLAR
500

Hisarcık, Kocaeli, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar nedeniyle hastaneye gidemeyen yaşlı kadının yardımına ekipler yetişti - Son Dakika


Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49

Son Dakika Haberleri
15:56 Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi
15:56 Sinan Akçıl, Müge Anlı fanı çıktı: Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın!
15:42 Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis
15:42 AK Partili Yasin Aktay: Sezen Aksu bu kadar tepkiyi hak etmedi...
15:40 Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı
15:34 Kremlin sert çıktı: Bu gerilimin sebebi ABD ve NATO'dur
15:32 Otopsi raporu ortaya koydu! Pınar Gültekin diri diri yakılmış!
15:23 Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan kayıp, Akça obadan kaçtı!
15:18 Acun Ilıcalı'nın eli boş kaldı! Bitirdiği transferi Fenerbahçe'ye kaptırdı
15:12 Yok böyle şans! ABD'de bir kadın 3 milyon dolarlık piyango ödülünü spam klasöründe buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 16:10:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kar nedeniyle hastaneye gidemeyen yaşlı kadının yardımına ekipler yetişti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement