Kar Nedeniyle Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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Kar Nedeniyle Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

26.12.2021 00:19

Giresun'da hafta içi yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Giresun'da hafta içi yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Giresun ve ilçelerinde 22 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra başlayan ve özellikle Eynesil ve Görele ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bu iki ilçede kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Karla Mücadele ekipleri; Eynesil ilçesinde 11 ve Görele ilçesinde 60 kapalı köy yolunda 24 Aralık Cuma günü yaptıkları yoğun çalışmalarla Eynesil ilçesine bağlı 5, Görele ilçesine bağlı 46 köyün yolu akşam saat: 17. 00 itibariyle ulaşıma açılırken, kapalı olan 20 köy yolunda karla mücadele çalışmalarına 25 Aralık Cumartesi günü de devam edilerek kapalı bulunan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Giresun il genelinde 550 köyden 501 köy yolu İl Özel İdaresine, 49 köy yolu ise Karayollarına bağlı olup, İl Özel İdaresine bağlı 501 köy yolunun ulaşıma açık tutulması için 68 ekipten 52 ekip faal olarak çalışmalarına devam ederek kapanan yolları ulaşıma açık tutmaktadır.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Kar Nedeniyle Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açıldı - Son Dakika


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