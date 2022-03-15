Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı

15.03.2022 22:21

Ardahan'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle gün içinde kapanan 19 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ardahan'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle gün içinde kapanan 19 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kapanan 19 köy yolunu iş makineleriyle yaptıkları çalışma sonucu yeniden ulaşıma açtı.

Akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde tipinin ulaşımı aksattığını belirten yetkililer, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.

Öte yandan, karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarında kalan 13 araç da Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı
Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı
Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı

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Hisarcık, Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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