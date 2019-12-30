Kar nedeniyle kapanan 200 mahallenin yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar nedeniyle kapanan 200 mahallenin yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kar nedeniyle kapanan 200 mahallenin yolu yeniden ulaşıma açıldı

6 saat önce

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kapanan 200 kırsal mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kar nedeniyle kapanan 200 mahallenin yolu yeniden ulaşıma açıldı, System.String[]

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kapanan 200 kırsal mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ve yüksek kesimlerde yağan karla ilgili mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Malatya'nın ilçelerinde ve yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmaları 24 saat aralıksız yapılıyor. Hafta sonunda da yoğun bir şekilde yürüttüğü temizleme çalışmalarından kar nedeniyle kapanan 200'e yakın kırsal mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı. Etkili olan kar ve tipi nedeniyle ekipler kapanan mahalle yollarını gün içerisinde 3-4 defa açmak zorunda kalıyor. 28 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Grup yollarında trafiğin aksadığı bölgelerde ekstra önlemler alan Büyükşehir Belediyesi bu yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da yapıyor. Kar yağışı en çok Pütürge, Akçadağ, Arapgir, Doğanyol ve Hekimhan ilçelerinde etkili oluyor.


Çığ tehlikesinin bulunduğu grup yollarında vatandaşları uyarın ekipler bu bölgelerde kar küreme çalışmalarını sık sık yapıyor. - MALATYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
00:22 Zimbabve'de nüfusun yarısından fazlası açlıkla karşı karşıya - Son Dakika
00:22 Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
00:20 Somali'deki bombalı saldırıyı terör örgütü Şebab üstlendi - Son Dakika
00:12 İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
00:05 AK Parti'de istifa - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
22:58 Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 00:36:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar nedeniyle kapanan 200 mahallenin yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]